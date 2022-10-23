Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi

23.10.2022 10:06

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kıraathanede oyun sırasında çıkan kavgada Nevzat Karadeniz tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı'yı vurdu. Babasının vurulduğunu öğrenen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz'i tabancayla ateş ederek öldürdü.

Kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi dışarı çıktı. Nevzat Karadeniz tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı'yı vurdu.

BABASINI VURANA ATEŞ ETTİ

Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz'e tabanca ile ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.

Kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Bıçakçı ve Karadeniz'in cenazeleri otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü
Kaynak: DHA
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KAHVEDE ÇİFTE CİNAYET; BABASINI VURANI ÖLDÜRDÜ KAHVEDE ÇİFTE CİNAYET; BABASINI VURANI ÖLDÜRDÜ Son dakika haber... Muhtar babasını vuran şahsı öldürdü Son dakika haber... Muhtar babasını vuran şahsı öldürdü

Karadeniz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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