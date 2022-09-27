Son dakika haberi | Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis

27.09.2022 13:31
Son dakika haberi | Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de tartıştığı Ali Bahri Gürcan'ı (51) işlettiği kahvehanede tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Öncel (44), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Ali Bahri Gürcan'ı (51) işlettiği kahvehanede tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Öncel (44), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde geçen şubat ayında Hüseyin Öncel, iddiaya göre, kahvehanesinde kumar oynadığı Ali Bahri Gürcan ile küfürleşerek tartıştı. Öncel, tabancayla Gürcan'ı vurarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İşletmeci Gürcan, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri katil zanlısı Hüseyin Öncel ile kaçışında yardım ettiği tespit edilen Serkan K., İran uyruklu Behrouz M., Nihat G. ve Zahid Enes G.'yi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Öncel tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİHakkında ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan katil zanlısı Hüseyin Öncel, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan sanık Öncel'in yanı sıra tutuksuz sanıklardan Soner K. ve Zahid Enes G. ile avukatları yer aldı. Mahkemede son savunmasını yapan Hüseyin Öncel, kumar oynarken olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Öncel'e 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Soner K. ve Behrouz M. 'suçluyu kayırma' suçundan iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis, aynı suçtan Nihat G.'yi ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık Zahid Enes G. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 600 lira adli para cezası aldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Zahid Enes G., Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek erteledi.

YORUMLAR
500
Odunpazarı'nda 'Uluslararası Ahşap Heykel Festivali' Devam Ediyor Odunpazarı'nda 'Uluslararası Ahşap Heykel Festivali' Devam Ediyor Odunpazarı Belediyesi Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi İçin Düğmeye Bastı Odunpazarı Belediyesi Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi İçin Düğmeye Bastı
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Odunpazarı, Eskişehir, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement