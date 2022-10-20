Son dakika haberi: KAHVEHANEYE SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: KAHVEHANEYE SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

20.10.2022 15:07

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye düzenlenen saldırıda tabancayla başından vurulan özel güvenlik görevlisi Osman Polat (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye düzenlenen saldırıda tabancayla başından vurulan özel güvenlik görevlisi Osman Polat (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ekim gecesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası kapatılan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kahvehaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kahvehanede oturan güvenlik görevlisi Osman Polat, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Polat, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirtilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaşamını yitiren Polat'ın cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Fırat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KAHVEHANEYE SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
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