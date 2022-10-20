Olay, 17 Ekim gecesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası kapatılan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kahvehaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kahvehanede oturan güvenlik görevlisi Osman Polat, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp tedaviye alınan Polat, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: KAHVEHANEYE SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika

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