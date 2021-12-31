KALABALIKTA HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇINCA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

TUNCELİ'de, kalabalığın ortasında tabancayla havaya rastgele ateş ederek, paniğe neden olan ve polisi görünce iş merkezine girerek, saklanan Fırat E. (41), ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Fırat E., kalabalığın ortasında tabancayla 5 kez havaya rastgele ateş etti. Silah sesleri üzerine paniğe kapılanlar, kaçışmaya başlarken, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında olması nedeniyle polis, kısa sürede olay yerine geldi. Polisi gören Fırat E. ise iş merkezine girerek saklandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis tarafından ikna edilen Fırat E., teslim oldu. Olay yerindeki bazı kişiler de Fırat E.'ye tepki gösterdi. Fırat E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.