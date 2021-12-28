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Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi

28.12.2021 17:48

Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın sanıklarından 2 şüpheli...

Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın sanıklarından 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat akşam saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği saldırının sanıklarından F.Ç. ve C.K. adlı iki şüpheli, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan çatışmanın failleri arasında bulunan 4 şüpheli geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş, zanlıların 1'i tutuklanmıştı.

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Ziya Bandırmalıoğlu, silahlı çatışma, Şahin Aslan, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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