Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Rize'de kalbinden çıkan iki ana damar arasında delik olan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce kalbinde delik tespit edilen 60 yaşındaki İlknur Koç, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğe başvurdu.

Ameliyatına karar verilen Koç, Doç. Dr. Hakan Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Nadir Emlek'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Duman, gazetecilere, hastada, kalpten çıkan iki ana damar arasında büyük bir delik olduğunu söyledi.

Duman, "Hastamızda iki ana damarının arasında duktus dediğimiz ve doğuştan kapanması gereken bu kanal kapanmamış. Bu yaşlara kadar geldiğini biz çok nadir görürüz. Fakat hastamızda bu yaşa kadar devam etmiş ve gelmiş, nefes darlığı, halsizlik gibi semptomlara neden olmuş." dedi.

Yaptıkları değerlendirmenin ardından ameliyata aldıkları hastanın kalbindeki bu deliği kapatmayı başardıklarını ifade eden Duman, "Kapattıktan sonra hastamızın nefesi rahatladı, durumu bayağı iyileşti. Şifayla inşallah taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Duman, bu boşluğun kapatılmamasının ileride sıkıntılar yaratabileceğine dikkati çekerek, "Bu kanal kalpten çıkan iki ana damar arasında olduğu için kalbin iş yükünü artırarak ileride kalp yetmezliğine, kalpte büyümeye ve akciğerde geri dönüşü olmayan damar hasarlarına neden olabilmekte." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Nadir Emlek ise bu kanalın, anne karnından çıktıktan sonra bebeğin ilk nefesini almasıyla birlikte günler içerisinde kapanması gerektiğini kaydederek, "Bu yaşa kadar gelmiş. Biz de bu yaşlarda, ilk kez bu vaka ile gördük." dedi.

??????? İlknur Koç, küçüklüğünden beri nefes şikayetleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kalbimin delik olduğunu 10 sene önce öğrendim. Vakit ilerledikçe dikkat ettim, hekimlere başvurdum, çok şikayetçi oldum halimden. Odadan odaya yavaş yavaş zor yürüyordum. İlk tespitlerde '2,5 milimetre' dediler, '3 milimetre olduğu vakit kapatırız' dediler. Sonrasında buraya geldim ve Hakan hocamı buldum. Hocalarıma, ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun, çok mutluyum. Şimdi daha rahat nefes alıyorum. Onlar sayesinde sağlığıma kavuştum."