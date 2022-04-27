Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu

27.04.2022 14:14
Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu

Son dakika haberleri: Rize'de kalbinden çıkan iki ana damar arasında delik olan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Rize'de kalbinden çıkan iki ana damar arasında delik olan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce kalbinde delik tespit edilen 60 yaşındaki İlknur Koç, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğe başvurdu.

Ameliyatına karar verilen Koç, Doç. Dr. Hakan Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Nadir Emlek'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Duman, gazetecilere, hastada, kalpten çıkan iki ana damar arasında büyük bir delik olduğunu söyledi.

Duman, "Hastamızda iki ana damarının arasında duktus dediğimiz ve doğuştan kapanması gereken bu kanal kapanmamış. Bu yaşlara kadar geldiğini biz çok nadir görürüz. Fakat hastamızda bu yaşa kadar devam etmiş ve gelmiş, nefes darlığı, halsizlik gibi semptomlara neden olmuş." dedi.

Yaptıkları değerlendirmenin ardından ameliyata aldıkları hastanın kalbindeki bu deliği kapatmayı başardıklarını ifade eden Duman, "Kapattıktan sonra hastamızın nefesi rahatladı, durumu bayağı iyileşti. Şifayla inşallah taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Duman, bu boşluğun kapatılmamasının ileride sıkıntılar yaratabileceğine dikkati çekerek, "Bu kanal kalpten çıkan iki ana damar arasında olduğu için kalbin iş yükünü artırarak ileride kalp yetmezliğine, kalpte büyümeye ve akciğerde geri dönüşü olmayan damar hasarlarına neden olabilmekte." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Nadir Emlek ise bu kanalın, anne karnından çıktıktan sonra bebeğin ilk nefesini almasıyla birlikte günler içerisinde kapanması gerektiğini kaydederek, "Bu yaşa kadar gelmiş. Biz de bu yaşlarda, ilk kez bu vaka ile gördük." dedi.

??????? İlknur Koç, küçüklüğünden beri nefes şikayetleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kalbimin delik olduğunu 10 sene önce öğrendim. Vakit ilerledikçe dikkat ettim, hekimlere başvurdum, çok şikayetçi oldum halimden. Odadan odaya yavaş yavaş zor yürüyordum. İlk tespitlerde '2,5 milimetre' dediler, '3 milimetre olduğu vakit kapatırız' dediler. Sonrasında buraya geldim ve Hakan hocamı buldum. Hocalarıma, ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun, çok mutluyum. Şimdi daha rahat nefes alıyorum. Onlar sayesinde sağlığıma kavuştum."

Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu
Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu
Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu

YORUMLAR
500
Anadolu'nun Yörük kültürü 'Pozitifköy' ile turizme açıldı Anadolu'nun Yörük kültürü 'Pozitifköy' ile turizme açıldı Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Öğretim Üyesi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kalbindeki delikle 60 yıl geçiren hasta, operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement