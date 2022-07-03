Son dakika haberi | Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

03.07.2022 22:35
Son dakika haberi | Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Son dakika haber: ÇORUM'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletten savrulan Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert (25) hayatını kaybetti Kaza sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi.

ÇORUM'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletten savrulan Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert (25) hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı. Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika

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