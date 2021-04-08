Son dakika: İzmir'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol Kavşağı'nda, Oğuzhan Dabak (27), 10 AAR 494 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

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