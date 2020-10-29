Son dakika haberi: Kaldırımda yürürken, oğlunun ve eşinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan anne: Bu kaza değil, cinayet - Son Dakika

KONYA'da, yürüdükleri kaldırma çıkan otomobilin çarpması sonucu eşi Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen'i (5) kaybeden kendisi de yaralanan Sibel Özkan (36), "Bu bir kaza değil cinayet. Biz tedbirimizi almışız, kaldırımda gidiyoruz. Ailemle pazar yürüyüşü yapıyoruz. Bir araba geliyor ve kaldırımda bizi eziyor. Çekip birini kurşuna dizmek gibi bir şey. Bu kasti adam öldürme" dedi.

Kaza, 18 Ekim Pazar günü saat 16.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Onat (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sürücü Furkan Onat Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.