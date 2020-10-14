Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı

14.10.2020 10:05
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, geçen yıl 29 Haziran'da kaldırımda eşya boşaltan kamyonet nedeniyle inmek zorunda kaldığı yolda, otomobilinin çarpıp kaçması sonucu kırılan sağ bacağına ameliyatla 8 platin takılan mobilya ustası Mehmet Keklik'in (57) şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik...

DENİZLİ'de, geçen yıl 29 Haziran'da kaldırımda eşya boşaltan kamyonet nedeniyle inmek zorunda kaldığı yolda, otomobilinin çarpıp kaçması sonucu kırılan sağ bacağına ameliyatla 8 platin takılan mobilya ustası Mehmet Keklik'in (57) şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Tebligat eski adresine gittiği için yasal itiraz süresi de geçince kararın kesinleştiğini belirten Keklik, mağdur olduğunu söyledi.

Evli, 2 çocuk babası mobilya ustası Mehmet Keklik, 29 Haziran 2019 tarihinde, bir arkadaşının düğününe gitmek için Akkonak Mahallesi'ndeki evinden saat 19.30 sıralarında çıktı. Saraylar Mahallesi, Sarayköy Caddesi'ne geldiğinde kaldırıma çıkıp, yük boşaltan bir kamyonet nedeniyle geçemeyince yola indi.  Bu sırada Ümmühan Ç. yönetimindeki 20 AR 200 plakalı otomobil, Keklik'e çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı.

2 AMELİYAT GEÇİRDİ, 8 PLATİN TAKILDIKeklik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklik'in sağ bacağında iki kırık olduğu tespit edildi. Hastanede 10 gün yatarak tedavi gören ve 2 ameliyat geçiren Keklik'in bacağına 8 platin takıldı. Keklik, kendisine çarpan otomobil sürücüsü ile kaldırımda yük boşaltan kamyonetin şoföründen şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılık, takipsizlik kararı verdi.TEBLİGAT YANLIŞ ADRESE GİDİNCE KARARA İTİRAZ EDEMEDİKararın tebligatı, Keklik'in ifadesinde belirttiği mevcut adresi yerine taşındığı eski evin adresine gönderildi. Gönderilen tebligattan bu nedenle habersiz olan Keklik, yasal süre zarfında itiraz edemediği için karar kesinleşmiş oldu. Yaşadığı kaza nedeniyle hayatının alt üst olduğunu belirten Keklik, "Kazanın ardından sorumlular hakkında şikayetçi oldum. Ancak, hukuk mücadelemden bir sonuç elde edemedim. Kaldırıma park edilmiş bir kamyonet hayatımı mahvetti. İşçi olarak çalışıyordum, mütevazı bir hayatım vardı. Kazadan sonra bacağıma 8 platin takıldı. Aksayan bacağım nedeniyle artık iş de bulamıyorum, mağdurum" dedi.OTURMA ODASINA DELİLLERİ ASIP 'ADALET İSTİYORUM' YAZDIKeklik, yaşadıklarının ardından evinin oturma odasının duvarlarına, kaldırımda bekleyen kamyonetin, kendisine çarpan otomobilin, kırılan bacağının fotoğraflarını asıp, 'Adalet istiyorum' yazılı notlar yapıştırıp, tepkisini gösterdi. Keklik, "Akrabalarım, yakınlarım, arkadaşlarım ziyarete geliyor. Hepsi durumumu, davayı soruyor. Ben de gelenlerin görmesi için, duruma tepki göstermek için elimdeki belgeleri duvara yapıştırdım" diye konuştu.'BENİM CANIM YANDI, BAŞKALARININ YANMASIN'

Sürücüleri kaldırımlara park etmemeleri yönünde uyaran Keklik, "Sürücüler bu konuya hassasiyet göstersin. Kaldırıma park etmesinler. Bu başka insanların da başına gelebilir. Yaklaşık 16 aydır mağdurum. Çalışamadığım için, çocuklarım bana bakıyor. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum" dedi.


Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı

Kamyonet, Haziran, Denizli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada! Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada!         
09:17
Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor         
09:05
Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak         
08:51
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 10:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei