Son dakika haberi | Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'de öğretmen ve öğrencilere yönelik MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) eğitmeninin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta olası bir deprem anında binanın tahliye edilmesi, deprem anında yapılması gerekenler ve olası yangınlarda yangın söndürme cihazının nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Lise Müdürü Adnan Gül, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, okulda düzenli olarak afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlar yapıldığını belirterek, öğretmenlerin, öğrencilerin ve kurumun her türlü afete önceden hazırlıklı olduğunu söyledi.

MEB AKUB Eğitmeni Emrah Turhan da ilçenin birinci derece deprem bölgesinde bulunduğu için afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gerekenleri öğretmen ve öğrencilere anlattıklarını dile getirdi.

Turhan, gereken tedbirlerin alınmasıyla afet anında hasarın en aza indirilebileceğini, bu nedenle afet eğitimleri ile tatbikatlarının büyük önem arz ettiğini bildirdi.