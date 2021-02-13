Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi

13.02.2021 10:01
Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi, System.String[]

Son dakika haberler: Kalkınma ajanslarının 331 milyon 755 bin lira olarak belirlenen 2021 yılı transfer ödeneğinden alacakları paylar belli oldu.

Kalkınma ajanslarının 331 milyon 755 bin lira olarak belirlenen 2021 yılı transfer ödeneğinden alacakları paylar belli oldu.

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2021 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281 milyon 991 bin 750 lira) ajanslar arasında dağılımı, ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında 4 gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınmasıyla belirlendi.

Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49 milyon 763 bin 250 lira), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanunu'nun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.

2021 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):

TR10İstanbul6.537.774
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli9.072.529
TR22 Balıkesir, Çanakkale9.951.353
TR31İzmir7.578.200
TR32 Denizli, Aydın, Muğla9.277.133
TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak11.048.618
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik7.978.221
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova8.006.746
TR51Ankara7.113.511
TR52 Konya, Karaman9.843.307
TR61 Isparta, Antalya, Burdur7.904.229
TR62 Adana, Mersin11.093.042
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye12.962.760
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir11.754.437
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat11.163.870
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın10.327.756
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop12.234.630
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya11.647.171
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane12.100.038
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt13.387.758
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan13.527.290
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli12.699.003
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari14.769.561
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis11.911.315
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa13.544.299
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt14.557.199
Toplam281.991.750

Cumhurbaşkanı, Transfer, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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