Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi

Kalkınma ajanslarının 331 milyon 755 bin lira olarak belirlenen 2021 yılı transfer ödeneğinden alacakları paylar belli oldu.

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2021 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281 milyon 991 bin 750 lira) ajanslar arasında dağılımı, ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında 4 gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınmasıyla belirlendi.

Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49 milyon 763 bin 250 lira), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanunu'nun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.

2021 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):

TR10 İstanbul 6.537.774 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 9.072.529 TR22 Balıkesir, Çanakkale 9.951.353 TR31 İzmir 7.578.200 TR32 Denizli, Aydın, Muğla 9.277.133 TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak 11.048.618 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 7.978.221 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 8.006.746 TR51 Ankara 7.113.511 TR52 Konya, Karaman 9.843.307 TR61 Isparta, Antalya, Burdur 7.904.229 TR62 Adana, Mersin 11.093.042 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 12.962.760 TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 11.754.437 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 11.163.870 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 10.327.756 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 12.234.630 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 11.647.171 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 12.100.038 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 13.387.758 TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 13.527.290 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 12.699.003 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 14.769.561 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 11.911.315 TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 13.544.299 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 14.557.199 Toplam 281.991.750

Cumhurbaşkanı, Transfer, Gazete, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi

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