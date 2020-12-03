Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti
03.12.2020 14:46
Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru Akif Aşık (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MERSİN'de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru Akif Aşık (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
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