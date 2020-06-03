Son dakika haberi | Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika

Görev yeri Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi gören ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Keser (47), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Keser'in Türk Bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Keser'in cenazesi Akbıyıklar Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Keser'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.