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Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı

09.12.2021 13:57
Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta yakınları tarafından koltukta otururken ölmüş olarak bulunan ve kalp krizi geçirdiği sanılan Mustafa Akyol(60) 'un susturuculu tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

ESENYURT'ta yakınları tarafından koltukta otururken ölmüş olarak bulunan ve kalp krizi geçirdiği sanılan Mustafa Akyol(60) 'un susturuculu tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı. 10 bin liralık alacak verecek kavgası sonucu Mustafa Akyol'u susturucu takılı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Murat S.(48)  evde bulunan parmak izi sayesinde yakalandı.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ SANILDI

Esenyurt, Piri Reis Mahallesinde 11 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Akyol'un kardeşi ve bir arkadaşı ondan iki gündür haber alamayınca evine gitti. Evin zilini çalmalarına rağmen içerden bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırılarak içeri girildi. İçeri girdiklerinde Mustafa Akyol koltukta oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Mustafa Akyol'un yakınları onun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini düşünüp, koltuktan kaldırarak yatak odasına taşıdılar.

KOLTUKTA KAN İZİ GÖRÜNCE POLİS ÇAĞIRILDI

Aile yakınları cenazenin nasıl kaldırılacağı ile plan yaparken, bir yakın cenazenin bulunduğu koltuktaki kan izlerini fark etti. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Akyol'un tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KATİLİN PARMAK İZİ EVDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri susturucu takılmış bir tabancayla öldürüldüğü tespit edilen Mustafa Akyol'un katil yada katillerini bulmak için geniş çaplı bir araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından evde yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir parmak izi bulundu. Parmak izinin daha önceden 21 kez gözaltına alınan Murat S'ye ait olduğunu tespit etti.

DOLANDIRICILIKTAN YAKALANDI KATİL OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis şüpheliyi yakalamak için araştırma devam ederken,  Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  yaptıkları kontroller sırasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Murat S.'yi gözaltına aldı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüphelinin ayrıca cinayet suçlamasıyla arandığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirilğinde sorguya alındı.

SUSTURUCULU SİLAH EVİNDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphenin evinde yapılan aramada Mustafa Akyol'un öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet 7.65 çapta mermi ile 1 adet susturucu ve 8 adet 7.65 çapta mermi ele geçirildi. Silah incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi.

CİNAYET 10 BİN LİRA YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ

Yapılan soruşturmada ikili arasında 10 bin liralık bir alacak verecek meselesi olduğu cinayetin bu nedenle işlendiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı

Mustafa Akyol, Kalp Krizi, Silah, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silahla vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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