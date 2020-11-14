Emirhan'ın fenalaştığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Emirhan hastanede yaşamını yitirirken, fenalaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gebze Gaziler Mahallesi'nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 3 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antrenmanın ardından soyunma odasına giden Emirhan, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç'e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı. İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, dün hayatını kaybetti. Emirhan Genç dün Çayırova'da yaşamını yitirdi.Emirhan Genç antrenmanın ardından koridorda fenalaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emirhan'ın koridorun duvarlarına çarptığı, yere düştüğü ve spor okulu öğretmenlerinin müdahalesi görülüyor.