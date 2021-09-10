Son dakika haberi... Kalp krizinden ölen liseli İrem, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kalp krizinden ölen liseli İrem, son yolculuğa uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, okulda kalp krizi geçiren lise öğrencisi İrem Sünger'in (15) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANKARA'da, okulda kalp krizi geçiren lise öğrencisi İrem Sünger'in (15) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. İrem'in tabutuna sarılarak, ağlayan sınıf arkadaşlarını, öğretmenleri teskin etmeye çalıştı. Çankaya ilçesine bağlı Beytepe Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi 10-G sınıfının öğrencisi İrem Sünger, dün sabah servisle okula gitti. Sünger, servisten indikten sonra okulda ders saatini beklerken rahatsızlandı. Sünger, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sünger, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen İrem Sünger için bugün okulunda tören düzenlendi. İrem'in arkadaşları, törende gözyaşı döktü. Sünger'in cenazesi, daha sonra Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye İrem'in babası Ali Sünger, annesi Fatma Sünger, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Sünger çifti, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. İrem'in tabutuna sarılarak, ağlayan sınıf arkadaşlarını da öğretmenleri teskin etmeye çalıştı. İrem Sünger'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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