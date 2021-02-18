Son dakika haberi: Kalpazanlar polisin operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberler: Aksaray'da piyasaya sahte para sürmek isteyen kalpazanlar, polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da piyasaya sahte para sürmek isteyen kalpazanlar, polisin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 4 şahsın piyasaya sahte para sürdüğü bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek kimlikleri tespit edilen S.Ö. (26), C.D. (31), R.G. (24) ve B.Ö. (28) isimli şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kaldığı ikametleri belirleyen KOM ekipleri, takipte ele geçirdikleri deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. 4 şahsın bulunduğu 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 30 adet sahte 50 TL banknot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AKSARAY

Son Dakika

Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor

Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek

Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı

Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada

Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var