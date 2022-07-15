Son dakika! Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı

15.07.2022 14:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamelyada yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamelyada yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Sürmene- Köprübaşı karayolu üzerindeki bir kamelyada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada oturan Muhammet H. (25), Uğurcan Bayraktar (24), Harun Demir ve Mertcan Aygün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet H. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşlarına ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun ile yere yığılan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan Mertcan Aygün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Uğurcan Bayraktar ve Hamit Demir ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişiye ateş ederek kaçan Muhammet H. ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Muhammet H.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika gündem: Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika gündem: Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haber! KAMERİYEDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haber! KAMERİYEDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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