Son dakika haberi... Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Olay, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalınan vatandaşların polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Görüntülerde aynı kişi tarafından hırsızlıkların yapıldığını belirleyen polis, 22 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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