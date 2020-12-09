Son dakika haberi... Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
09.12.2020 13:18
Son dakika habere göre GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.
Olay, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalınan vatandaşların polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Görüntülerde aynı kişi tarafından hırsızlıkların yapıldığını belirleyen polis, 22 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
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