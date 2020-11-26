Son dakika haberi | Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandı
26.11.2020 09:31
Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kentte iki kadın 19 ve 23 Kasım tarihlerinde polise başvurdu. Kadınlar Kozluca Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Kadınların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda polis, iki olayın da aynı kişi tarafından yapıldığını saptadı. Kimliği de belirlenen şüpheli, daha sonra adresine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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