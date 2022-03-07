Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi

07.03.2022 12:29

Son dakika haberi... Kameralara adeta poz verdi.

Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi

MUĞLA Muğla'nın Milas ilçesinde yetişkin bir fok, geldiği koydan saatlerce ayrılmayıp, kameralara adeta poz verdi.

Çökertme Mahallesi Koyu'na yetişkin bir Akdeniz Foku geldi. Fok, işletmede sahibi ve bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Saatlerce kıyıda vakit geçiren hayvan, zaman zaman suya dalıp çıktı. Zaman zaman da sahile uzanıp uyudu. Fokun ismini "Çakıl" koyan vatandaşlar, hayvanın kıyıdaki o anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Fokun görüntüleyen Merve Katlanç adlı vatandaş, fokun saatlerce bölgeden ayrılmadığını ifade ederek "Yaklaşık 2 saat boyunca suda vakit geçirdi. Sonra kıyıya geldi. Ben fotoğraf çekerken resmen poz verdi. Daha sonra uykuya geçti" dedi.

Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi

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Akdeniz, Muğla, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kameralara adeta poz verdi...Saatlerce koydan ayrılmayan fok böyle görüntülendi - Son Dakika


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