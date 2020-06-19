Son dakika haberi: Kamerun'da 5 yıldır çocuk felci görülmüyor - Son Dakika

Kamerun'da en az 5 yıldır çocuk felci görülmediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kamerun ofisinden yapılan açıklamada, ülkede en az 5 yıldır çocuk felci virüsü görülmediği kaydedildi.

Kamerun'un hastalık izleme sisteminin başarısını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kamerun, poliovirüsün dolaşımından arınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kamerun'un başarısını sürdürmesi için ulaşılması zor ve tehlikeli bölgelerde de gözlem ve aşılamayı sürdürmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ gözetimindeki bağımsız Afrika Bölgesel Sertifika Komisyonunca (CRCA) Kamerun ve Nijerya'ya "çocuk felcinden muaf" sertifikaları verildi.

Afrika'da Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan, halen çocuk felci görülen ülkeler arasında sayılıyor.

Aşı ile önlenebilen çocuk felci, sinir sistemini kısa süre içinde geri dönülemez şekilde felç edebilen, genellikle çocukları etkileyen bir virüsten kaynaklanıyor.