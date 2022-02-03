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Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI - Son Dakika

Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI

03.02.2022 09:56
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI

Edinilen son dakika gelişmesine göre GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü organizatörlüğünde Erzurum'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen tematik kış kampına katılan 150 üniversite öğrencisi, soğuk havada kampüste kar topu savaşı yaptı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü organizatörlüğünde Erzurum'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen tematik kış kampına katılan 150 üniversite öğrencisi, soğuk havada kampüste kar topu savaşı yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde kış kampı adı altında düzenlenen 'Güzel Sanatlar Kampı'na Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak'taki Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan 150 kız öğrenci katıldı. 31 Ocak'ta başlayıp, 4 Şubat'ta sona erecek olan kampta öğrenciler, gün boyu çeşitli etkinliklere katılıyor. Akademisyen ve sanatçılarla söyleşi yapıp konferanslara katılan öğrenciler kampın üçüncü gününde sinema izleyip, şehit aileleri ile bir araya geldi. Müzik, eğlence ve masa tenisi turnuvaları ile kampı renklendiren öğrenciler, sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta yurdun bahçesine çıkarak kar topu savaşı yaptı, kardan adam yapıp, fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerden Büşranur Ergün, Kampa Maraş'tan katılıyorum. Kar topu savaşı yaptık ve bugün çok eğlendik. Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada birçok etkinlik yaptık. Veterinerlik okuyorum. Ama sanat adına birçok eksiğim olduğunu bu kampa geldiğimde gördüm. Böyle etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Erzurum'da kafeteryasından tutun, yemekhanesine varana kadar sanki bizi hep buradaymışız gibi hissettirdiler. Ben sanat adına kendimde eksikliklerimi gördüm ve bu bana bir ışık kaynağı oldu dedi.

Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI
Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, gençlik, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KAMPTA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SAVAŞI - Son Dakika


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