KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ TAVSİYE KARARLARINA UYMA ORANI YÜZDE 79'U GEÇTİ - Son Dakika

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 9 yıllık bir kurum olmasına rağmen, tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 79'u geçti. Avrupa'da bu kurum onlarca, yüzlerce yıllık bir kurum. Avrupa ülkelerinde bu tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 80 dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçilerinden oluşan heyet, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programlarının ikinci gününde Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından konuşan Şeref Malkoç, Biz mahkeme değiliz. Verdiğimiz kararlar tavsiye kararı ama bunların uygulanmasını takip ediyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edeyim. 9 yıllık bir kurum olmasına rağmen, tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 79'u geçti. Avrupa'da bu kurum onlarca, yüzlerce yıllık bir kurum. Avrupa ülkelerinde bu tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 80. Biz iyi bir çalışma yaptık. Sadece karar vermekle kalmıyoruz, karardan önce ilgili bakanlıklarla, ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Karar verdikten sonra da bu kararın takibini yapıyoruz. Bu kurumu parlamento seçiyor. Bütçesini parlamento özel olarak tahsis etmiş. O açıdan idare ile de diyalog halinde oluyoruz. Gücümüzü imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz dedi.

'AZ BİLEN, EN ÇOK PROGRAMA KATILANLAR OLUYOR'

Malkoç, şöyle devam etti

Türkiye inanılmaz bir hareketlilik içinde. Bunu siyasi tartışmalardan görüyorsunuz. Hatta televizyon ve sosyal medyadaki tartışmalar, insanın canını çok sıkıyor. Çünkü ehil olmayan, bilgisi eksik olan insanlar lüzumlu, lüzumsuz yorumlar yapıyor. Hatta televizyonlarda en az bilen arkadaşlar, en çok programa katılan ve konuşan arkadaşlar oluyor. Yoruyorlar insanı. Öte yandan Türkiye inanılmaz bir şekilde mesafe alıyor, ilerliyor ve gelişiyor. Geliştikçe de sorunlar ortaya çıkıyor. Bu lüzumsuz tartışmalara katılmadan, daha iyisini nasıl yaparız, bunun gayreti içerisinde olmalıyız.