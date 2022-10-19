Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu" - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu"

19.10.2022 13:22

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak verdikleri kararların uygulanma oranının yüzde 76'yı bulduğunu bildirdi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak verdikleri kararların uygulanma oranının yüzde 76'yı bulduğunu bildirdi.

Malkoç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak İslam ve Türk dünyasının ombudsmanlarıyla sıkı diyalog içerisinde olduklarını söyledi.

Malkoç, Kovid-19 salgınının oluşturduğu tahribatın, dünyadaki kıtlık ve savaşların, hak ve hukuk ihlallerinin ombudsmanların ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye Ombudsmanlığının faaliyetleri hususunda bilgi veren Malkoç, "Yapılan binlerce müracaatı öncelikle ele alıyoruz ve idari birimlerle irtibata geçiyoruz. Eğer müracaat haklıysa bunu karara dökmeden dostane şekilde çözmeye çalışıyoruz. Türkiye Ombudsmanlığına yapılan başvuruların yüzde 20'sini bu şekilde dostane şekilde çözüyoruz. Bundan hem idareciler hem de başvuran insanlar memnun oluyor." bilgisini paylaştı.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanıp uygulanmadığını denetlediklerini bildirerek eylem planındaki konuların çoğunun uygulandığını kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye Ombudsmanlığına yapılan başvuruların 5 kat arttığını, 90 binin üzerinde başvuru aldıklarını bildiren Malkoç, 3 kamu bankasının yöneticileri ile görüştüklerini ve salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan insanların uygun koşullarda kredi almasını temin ettiklerini söyledi.

Malkoç, yaşlıların sorunları, emekli maaşlarında yaşanan sıkıntılar konusunda vatandaşlara yardımda bulunduklarını belirterek, "Türkiye Ombudsmanlığı olarak verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu. Bunun Avrupa'daki ortalaması yüzde 80. Türkiye'de Ombudsmanlık yeni sayıldığı için yüzde 76'nın fevkalade güzel oran olduğu kanaatindeyim." dedi.

Firmaların bürokraside karşılaştıkları sorunlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Malkoç, üniversitelerle de çok iyi diyalog içerisinde olduklarını belirtti.

Malkoç, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Azerbaycan şehirlerine füze saldırıları ve Ermeni güçlerin döşediği mayınlarla ilgili raporlar hazırladıklarını bildirerek bunların uluslararası alanda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu' - Son Dakika

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