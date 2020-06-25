Son dakika haberi: Kamu binaları da Süleymanpaşa Belediyesinin koruması altında - Son Dakika

Son dakika haberi: Kamu binaları da Süleymanpaşa Belediyesinin koruması altında

Son dakika gelişmesine göre Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında süren dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kamu hizmetlerinin de aksamadan yürütülebilmesi için katkıda bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında süren dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kamu hizmetlerinin de aksamadan yürütülebilmesi için katkıda bulunuyor.


İlçedeki tüm hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere, diğer kamu binaları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Son olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi binalarında Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ekipleri tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Salgın sürecinde sivil vatandaşlarımızın olduğu kadar kamu hizmeti veren tüm çalışanların da sağlığının korunması bizim için önem arz ediyor. Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız ve belediye personelimiz olmak üzere kamu kurumlarında çalışan tüm hemşehrilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma altına almayı görev biliyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımız Korona salgınının ilk gününden bu yana devam ediyor, son güne kadar da aynı ciddiyet ve disiplinle, taviz vermeden sürecek. Bu süreçte kamu hizmeti veren başta sağlıkçılarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kamu binaları da Süleymanpaşa Belediyesinin koruması altında - Son Dakika

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