Son dakika haberi | Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı
12.03.2021 17:29
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık olayının şüphelilerinin P.P. ve Y.P. ayrıca yine Efeler ve Kuyucak ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşundan 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin Y.Y. olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli gerekli işlemlerin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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