Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı

19.03.2022 17:55
Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı kazalara sebep oldu.

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı kazalara sebep oldu. Zonguldak- Ankara kara yolunda kaygan yolda duramayan kamyon sürücüsü tıra çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlu zemin kazalara davetiye çıkarıyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Seyir halinde kontrolden çıkan bir kamyon 20 metre kayarak önündeki boru yüklü tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Zonguldak-Ankara kara yolunda yoğun yağış sonrası uzun kuyruk oluştu. Yolda kalan uzun araçlar trafiği kilitlerken metrelerce kuyruk oluştu. Trafik ekipleri uzun araç sürücülerine yardımcı olarak bölgede kaldırıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı

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Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Karda kazaları beraberinde getirdi Karda kazaları beraberinde getirdi

Zonguldak, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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