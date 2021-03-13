Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

13.03.2021 12:03
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kargo firmasına ait kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Cengiz Işık (23) öldü, babası Bünyamin Işık is eağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kargo firmasına ait kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Cengiz Işık (23) öldü, babası Bünyamin Işık is eağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen kamyon ile Bünyamin Işık yönetimindeki 03 ACA 168 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bünyamin Işık ile aynı araçta bulunan oğlu Cengiz Işık yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Bünyamin Işık ve oğlu Cengiz Işık, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cengiz Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babası Bünyamin Işık ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Işık'ın cenazesi morga konulurken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlem aldı. Kapanan karayolu, Bolvadin Belediyesi itfaiye ekiplerinin kaza yapan otomobili çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

Karahisar, Otomobil, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika


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