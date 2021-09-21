Üye Girişi
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

21.09.2021 15:01
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı istikamette seyir halindeki iş makinesi kamyon arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı istikamette seyir halindeki iş makinesi kamyon arkadan çarptı. Kamyon, içerisinde turist bulunan ticari taksiyi sıkıştırarak büyük hasar oluşmasına neden olurken, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Ticari Taksi sürücüsü Süleyman Kurşun, kırmızı ışıkta beklerken bir anda kamyonun aracına çarpıp sürüklediğini, kendisinin de önünde bulunan araca çarptığını söyledi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Süleyman Kurşun'un kullandığı içerisinde turist bulunan 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, aynı istikamette gitmekte olan Hakan Çıtak'ın kullandığı 07 04 87 plakalı iş makinesi kamyonun yandan çarparak sıkıştırması ve sürüklemesi sonucunda meydana geldi. Sürüklenen ticari taksi önünde bulunan Yunus Özkan'ın kullandığı 01 ADF 513 plakalı otomobile, bu otomobil de Özcan Yıldız'ın kullandığı 34 RN 6727 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ticari taksi hurdaya dönerken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ticari taksi sürücüsü Süleyman Kurşun, kendisine kırmızı ışık yandığı için beklediğini belirterek, "Önümde 2 tane otomobil bekliyordu. Bir anda sağ tarafımdan emniyet şeridinden bir kamyon gelip sağ tarafımdan çarparak beni sıkıştırdı ve sürükledi. Ben de önümde bekleyen araca çarptım. Neye uğradığımızı anlayamadık. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı 14:51 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak 14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü 14:30 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te 14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi 14:00 Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş

Son Dakika Haberleri
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
14:29 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü         
14:48
63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni         
14:42
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir         
14:33
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti         
12:40
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement