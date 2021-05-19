Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Solhan ilçesi Arakonak Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 65 AAT 748 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi.
Kazayı, sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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