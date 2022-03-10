Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

10.03.2022 22:05

Son dakika haberleri: Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle Ürgüp ilçesi Üç Güzeller mevkiinde Çetin K.'nın kullandığı 06 BMA 85 plakalı tır ile karşı şeritten gelen Ali Osman Demirkan'ın kullandığı 42 DOA 80 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Demirkan araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri Demirkan'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Ali Osman Demirkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ürgüp-Nevşehir karayolu Ortahisar mevkiinden itibaren trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

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AFAD'dan çığ tatbikatı AFAD'dan çığ tatbikatı Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir, Ürgüp, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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