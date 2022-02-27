Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

27.02.2022 23:22
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Konya'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışma sonucu çıkartıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya Antalya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan Kerim Edişmen idaresindeki 34 RV 3059 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Duran K. idaresindeki 42 J 5294 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyonun sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada tomruk yüklü kamyonda bulunan sürücü Duran K.'nın arkadaşı Murtaza K. de yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücünün cansız bedenini yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Polis ekipleri karayolu üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOMRUK YÜKLÜ KAMYON SÜRÜCÜSÜ LASTİK PATLADI ZANNETTİ

Seydişehir'den Konya'ya tomruk taşıdığını belirten diğer kamyonun sürücüsü Duran K., "Ben yukarıdan inerek geliyordum. O sırada bir ses geldi. Ben lastik patladı zannettim. İndim ve arkaya gittiğimde kamyon arkadan çarpmış. Daha sonra polis, itfaiye, sağlık ekiplerini aradım" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın

İtfaiye, Konya, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
22:29 Güvenlik ve ulaşım zorluğu Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereye engel oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Birkaç saat içerisinde başlayabilir
22:22 12 faule maruz kaldı! Bacaklarını paylaşıp eski takım arkadaşlarına seslendi: Bir şey diyecek misiniz?
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 23:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement