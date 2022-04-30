Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, içinde 3 yolcunun bulunduğu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sebebiyle iki sürücü yaralanırken, yolcular kazayı yara alamadan atlattı.

Kaza, Kozluk Mahallesi Fabrika Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PE 940 plakalı tıbbi atık yüklü kamyonet sürücüsü G.Ç, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeritten gelen 41 KZ 286 plakalı halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralanan kamyonet sürücüsü G.Ç.'yi ve otobüs sürücüsü A.U.'yu hastaneye sevk etti. Şans eseri ise otobüste bulunan 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ