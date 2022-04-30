Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

30.04.2022 14:15
Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, içinde 3 yolcunun bulunduğu otobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, içinde 3 yolcunun bulunduğu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sebebiyle iki sürücü yaralanırken, yolcular kazayı yara alamadan atlattı.

Kaza, Kozluk Mahallesi Fabrika Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PE 940 plakalı tıbbi atık yüklü kamyonet sürücüsü G.Ç, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeritten gelen 41 KZ 286 plakalı halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralanan kamyonet sürücüsü G.Ç.'yi ve otobüs sürücüsü A.U.'yu hastaneye sevk etti. Şans eseri ise otobüste bulunan 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Halk Otobüsü, Kamyonet, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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