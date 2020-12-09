Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

09.12.2020 22:08
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı ailden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı ailden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkisinde meydana geldi. Dursun Uykur yönetimindeki 38 TF 648 plakalı kamyonet, plakası öğrenilemeyen Yusuf C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada hurdacılık yaptığı öğrenilen kamyonetin sürücüsü Dursun Uykur ile kamyonette bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Kazım Uykur, Polat Uykur, Can Uykur ve Ali Uykur ile diğer aracın sürücüsü Yusuf C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kazım ve Polat Uykur, kaldırıldıkları Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kocasinan, Kamyonet, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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