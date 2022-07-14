Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı

14.07.2022 18:55
Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı

Son dakika haberleri: Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Kayseri karayolunda Ali Abdullahi yönetimindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 7 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Araçta bulunan bir keçi de telef oldu. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı - Son Dakika
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