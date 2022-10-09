Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi Köseler mevkiinde meydana geldi. 46 ZB 987 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan kamyonette 34 yaşındaki Z.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetteki iki yaralı A.C. (58) ve G.B.'yi (30) hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.