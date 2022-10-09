Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

09.10.2022 19:11
Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi Köseler mevkiinde meydana geldi. 46 ZB 987 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan kamyonette 34 yaşındaki Z.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetteki iki yaralı A.C. (58) ve G.B.'yi (30) hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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