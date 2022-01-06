Üye Girişi
Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika

Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

06.01.2022 08:36
Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

Son dakika haberleri... BURSA'nın Gemlik ilçesinde alkollü sürücü Abdurrahman Usman'ın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce Cevdet Yılmaz ile eşi Nermin'e çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde alkollü sürücü Abdurrahman Usman'ın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce Cevdet Yılmaz ile eşi Nermin'e çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişiden Nermin Yıldız yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün 16.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Hisartepe Mahallesi, 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesi ile yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

Kamyonetin çarptığı çift yol kenarına fırlayarak yaralanırken, araç ağaçların arasında asılı kaldı. Olayı gören site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücü Abdurrahman Usman polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılırken, ekipler olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.KARI-KOCAYI ÖLÜM AYIRDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Usman ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLAR
500

Nermin Yıldız, Cevdet Yılmaz, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika


Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında         
08:26
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!         
08:16
Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi         
20:42
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:36 Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?
08:32 Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi
08:31 AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak
08:29 Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı
08:26 Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında
08:24 Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der
08:16 Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
07:52 ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement