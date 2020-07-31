Son dakika haberi! Kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpışıp devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpışıp devrildi: 5 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünün bir süre araç trafiğine kapatılması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine şeyi gitmekte olan Ahmet Koçyiğit idaresindeki 34 CZC 439 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve 34 yolcusunun bulunduğu Engin Demirel yönetimindeki 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otobüsle çarpıştıktan sonra orta refüjdeki beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı. Yolcu otobüsünde ise yaralanan olmadı. Kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında kent merkezindeki hastanelere götürüldü.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 20 dakika araç trafiğine kapatılması uzun kuyruklara neden oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.