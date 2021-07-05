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Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü

05.07.2021 13:44
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü, System.String[]

Son dakika haberler... Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motor bölümü parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüsünün 1.38 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken, toplam 4 bin 37 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine giderken Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Taş'ın kullandığı 07 LHK 81 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Hasan A.'nın kullandığı 07 LNR 19 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil arka sağ köşesinden çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hasan A., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Alkollü sürücüye 4 bin 37 TL"

Otomobil sürücüsü Hasan A.'nın Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil içerisinde ise bira kutuları ve etrafa saçılan meyveler dikkatlerden kaçmadı. Sürücü belgesi olmayan otomobil sürücüsü Hasan A.'ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 339 TL, sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 4 bin 37 TL para cezası uygulanırken, otomobili trafikten men edilerek yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü

Türk Lirası, Manavgat, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü - Son Dakika


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