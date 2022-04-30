Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada

30.04.2022 10:11

Son dakika haberi... Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı.

Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada

BURSA - Bursa'da bir sürücü, minivan aracının bagajını açarken başka bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'da meydana gelen kazada aracının bagajına malzemeler bırakan bir kişi arkadan süratle gelen kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Feci kazada ölümden dönen adama çevredeki vatandaşlar yardım koştu. Kaza esnasında bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada
Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada
Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada
Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada

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Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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