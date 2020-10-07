Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü

07.10.2020 16:08

Son dakika haberlerine göre Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü Karaman'da kamyonetle çarpışan otomobil parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da kamyonetle çarpışan otomobil parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dede B. yönetimindeki 42 CLB 78 plakalı Mazda marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için sağ şeritten sol şeride geçmek isterken arkasından gelen ve sol şeritte seyretmekte olan Orhan D., idaresindeki 70 BJ 487 plakalı Fiat marka kamyoneti fark edemeyince yandan çarparak ters döndü. Çarpışmanın şiddetiyle parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Dede B. ile araçta bulunan Bedia B. ve E.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından araç içerisinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra ters dönen otomobilin ön tarafında büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaputu ve motor kısmındaki parçalar etrafa fırladı. Kaza nedeniyle Karaman-Ereğli yolunun gidiş yönüne göre tek şeridi trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla kapanan şerit yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü

Otomobil, Karaman, Mazda, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı         
19:10
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei