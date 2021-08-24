Son dakika haberi: Kamyonetten düşerek altında kalan genç öldü - Son Dakika

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te çiftçilik yapan ve çıktığı kamyonetin kasasından düşerek aracın altında kalan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Yelliburun Mahallesi'nde babasının ektiği biberleri toplayarak kamyonetin kasasına yerleştiren 17 yaşındaki Abdulhamit Gür, Ökkeş G. (48) yönetimindeki 27 SB 747 plakalı kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu düşerek aracın altında kaldı. Olayı fark eden tarım işçileri 112 Acil Sağlık ekibini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 çalışanları yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesine sevk etti. Kazada feci şekilde yaralanan Abdulhamit Gür yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP