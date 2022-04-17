Kamyonun altında can veren küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında alındı - Son Dakika

Kamyonun altında can veren küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında alındı

2 yaşındaki Suriyeli küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı

Acılı babayı yakınları teselli etti

ANTALYA - Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynadığı sırada kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can veren 2 yaşındaki Suriyeli küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı. Acılı babayı ise yakınları teselli etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil elde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı. Bu sırada kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oynamaya başladı. Bu sırada 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A. aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar kamyon sürücüsünü uyardı.

Acılı babayı yakınları teselli etti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemlerin ardından baba Vasil Snısleh'e ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi tespit eden baba morg çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Acılı adamı yakınları teselli etti. Cenazenin Aksu İlçesi Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.