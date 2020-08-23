Son dakika haberi: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada

Son dakika haberleri... Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonun arkasına tutunarak ayaklarını boşa bırakarak ana yolda ilerleyen 3 genç insan hayatı bu kadar ucuz olamaz dedirtti. Geçlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kendilerinin görüntüsünün çekildiği fark eden bir genç ise, hiçbir şey yokmuş gibi selam verdi. Gençler ilçe merkezine doğru gözden kayboldu.

Son dakika haberi: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada

Gaziantep, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:18

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika
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