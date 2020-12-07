Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti

07.12.2020 21:00
Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti, System.String[]

Ordu'da, bisiklet sürdüğü sırada kamyonun çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Emin Akkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Ordu çevre yolunun bağlandığı Şehit Birol Yıldırım Bulvarı'ndan Giresun yönüne giden R.Ö. yönetimindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet süren Emin Akkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emin Akkaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti
Emin Akkaya
Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti

Altınordu, Çocuk, Kaza, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti - Son Dakika


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