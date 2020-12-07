Ordu'da kamyonun çarptığı 11 yaşındaki Emin hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu çevre yolunun bağlandığı Şehit Birol Yıldırım Bulvarı'ndan Giresun yönüne giden R.Ö. yönetimindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet süren Emin Akkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emin Akkaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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7.12.2020 21:33:51. #1.12#
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