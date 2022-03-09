Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş

09.03.2022 15:37

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüşİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde ganyan bayiinde meydana gelen cinayetin arkasından 12 yıllık intikam çıktı.

İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş

İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde ganyan bayiinde meydana gelen cinayetin arkasından 12 yıllık intikam çıktı. Katil zanlısının, ağabeyinin ölümü olayıyla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü kişiyi 12 yıl sonra bulup öldürdüğü öğrenildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan ganyan bayiinde meydana geldi. İbrahim Dağ (47), ganyan bayiinde bulunduğu esnada, aralarında kan davası olduğu öğrenilen E.Y. ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran E.Y., İbrahim Dağ'a ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli E.Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin arkasından 12 yıllık intikam planı çıktı

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısı E.Y'nin ağabeyi Maşallah Y.'nin 2010 yılında darp edilerek öldürüldüğü ve İbrahim Dağ'ın da bu olayın zanlılarından olduğu iddia edildi. 12 yıl önce gerçekleşen olaydan ötürü İbrahim Dağ'ın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, E.Y'nin de ağabeyinin ölümünden 12 yıl sonra intikam almak için Dağ'ı öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde de, Dağ'ı abisinin intikamını almak için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

E.Y, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş

YORUMLAR
500
Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı Son dakika haber... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı Son dakika haber... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı

Akıncılar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement