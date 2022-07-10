Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi

10.07.2022 11:11
Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haberine göre ANKARA'da, Ramazan Selvi (22) ve kardeşi R.S.'nin (16), babaları Rıza Selvi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Demir'i (51) polis merkezinde imza attıktan sonra tabancayla öldürmesiyle ilgili...

ANKARA'da, Ramazan Selvi (22) ve kardeşi R.S.'nin (16), babaları Rıza Selvi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Demir'i (51) polis merkezinde imza attıktan sonra tabancayla öldürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ramazan Selvi hakkında 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme', kardeşi R.S. hakkında da aynı suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi'nde 15 Mart'ta meydana gelen olayda Ramazan Selvi, Mehmet Ali Demir'e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra otomobille kaçan Selvi ve yanındaki kardeşi R.S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Ali Demir'in, Aksaray'da geçen yıl aralarında 2 kardeşin babası Rıza Selvi dahil 4 kişinin öldürüldüğü olayda suça iştirakten gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı; oğlu Ali Demir'in (26) ise tutuklandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Selvi ve suça sürüklenen çocuk R.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

POLİS MERKEZİNDEN ÇIKINCA TAKİP ETMİŞLERAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Demir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Demir'in oğlu Bedri Demir'in, sanıkların babası Rıza Demir ile birlikte 3 kişiyi Aksaray'da öldürdüğü, maktulün de bu suça iştirakten gözaltına alınıp, sonra adli kontrolle tahliye edildiği ve 15 günde bir polis merkezinde imza attığı belirtildi. İddianamede, sanıkların Mehmet Ali Demir'in hangi tarihte hangi karakolda imza atacaklarını önceden öğrendikleri, olaydan 3 saat önce polis merkezini görebilecekleri yerde araçla bekledikleri kaydedildi. Sanıkların, polis merkezinden çıktıktan sonra maktulü takip ettiğine dikkat çekilerek, "Polatlı caddesi üzerinde, Ramazan Selvi'nin tabanca ile 12 kurşunla Mehmet Ali Demir'i öldürdüğü, sanıkların önceden maktulün Ankara'da denetimli serbestlik kararını öğrendikleri, bu kapsamda eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiği ve kan gütme saikiyle hareket ettikleri anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmiştir" denildi.Mahkemece kabul edilen iddianamede sanık Ramazan Selvi hakkında 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' suçundan, kardeşi R.S. hakkında ise aynı suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi 3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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