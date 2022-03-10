İZMİR'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ'ı (47) 'kan davası' nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Emre Yavuz (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına geçen Salı günü saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan Emre Yavuz, geldi. 2010 yılında abisi Maşallah Yavuz cinayetinin sanıklardan biri olan Dağ ile çıkan tartışmanın ardından Yavuz belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yavuz ise olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Dağ'ı, abisinin ölümüyle ilgili olarak sanıklardan biri olduğu için öldürdüğünü söyleyen Yavuz, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.